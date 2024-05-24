Туск розповів, чи балотуватиметься в президенти Польщі
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не буде балотуватися на майбутніх президентських виборах у Польщі, запланованих на 2025 рік.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не буде кандидатом на майбутніх президентських виборах. Про це повідомляє RMF24, передає УНН.
"Я не буду кандидатом на президентських виборах", - заявив Дональд Туск.
Главу уряду запитали в ефірі TVP Info, чи розглядає він можливість балотуватися в президенти. "Ні. Я чув ще кілька спекуляцій, є кілька статей, коментарів, і (...) я кажу це так однозначно: ні, я не буду балотуватися на президентських виборах", - сказав він.
За його словами, є ціла група кандидатів, які мають намір боротися за президентське крісло. Відповідаючи на запитання, чи буде нинішній мер столиці Рафал Тшасковський кандидатом від "Громадянської платформи" на посаду президента країни, прем'єр-міністр відповів:
"Я був би дуже радий, якби він спробував ще раз. Тоді він був дуже близький до перемоги", - додав він, маючи на увазі останні президентські вибори.
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За словами Туска, останні президентські вибори не були сфальсифіковані в тому сенсі, що хтось змінив результати або додав їх - я цього не кажу - але вони були явно шахрайськими".
"Уся державна машина була використана проти Тшасковського, тому я переконаний, що якби вибори були повністю чесними, якби держава поводилася нейтрально під час цих виборів, то Рафал Тшасковський був би президентом Польщі", - оцінив він.
Вибори у Польщі
Президентські вибори у Польщі заплановані на 2025 рік. Точну дату їх проведення поки що не розголошували. У 2020 році на виборах переміг Анджей Дуда.