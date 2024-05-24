Туск рассказал, будет ли баллотироваться в президенты Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет кандидатом на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.

«Я не буду кандидатом на президентских выборах», - заявил Дональд Туск.

Главу правительства спросили в эфире TVP Info, рассматривает ли он возможность баллотироваться в президенты. «Нет. Я слышал еще несколько спекуляций, есть несколько статей, комментариев, и (...) я говорю это так однозначно: нет, я не буду баллотироваться на президентских выборах", - сказал он.

По его словам, есть целая группа кандидатов, которые намерены бороться за президентское кресло. Отвечая на вопрос, будет ли нынешний мэр столицы Рафал Тшасковский кандидатом от «Гражданской платформы» на пост президента страны, премьер-министр ответил:

"Я был бы очень рад, если бы он попробовал еще раз. Тогда он был очень близок к победе", - добавил он, имея в виду последние президентские выборы.

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По словам Туска, последние президентские выборы не были сфальсифицированы в том смысле, что кто-то изменил результаты или добавил их - я этого не говорю - но они были явно мошенническими".

"Вся государственная машина была использована против Тшасковского, поэтому я убежден, что если бы выборы были полностью честными, если бы государство вело себя нейтрально во время этих выборов, то Рафал Тшасковский был бы президентом Польши", - оценил он.

Выборы в Польше

Президентские выборы в Польше запланированы на 2025 год. Точную дату их проведения пока не разглашали. В 2020 году на выборах победил Анджей Дуда.