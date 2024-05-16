Зеленский и Туск обсудили насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
yevropaЕвропа
donald-tuskДональд Туск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
polshaПольша
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  57773 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  66148 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  71333 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  110629 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  49383 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  109985 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135018 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139957 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149992 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167342 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Новости по теме
Зеленский и Туск обсудили насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова

Зеленский и Туск обсудили насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова

  •  994 просмотра
Укрзализныця передала ВСУ еще два вагона для эвакуации раненых

Укрзализныця передала ВСУ еще два вагона для эвакуации раненых

  •  1199 просмотра
Преждевременные страшилки: в СНБО отреагировали на новости о переброске российской техники в беларусь

Преждевременные страшилки: в СНБО отреагировали на новости о переброске российской техники в беларусь

  •  1622 просмотра
Сборная Украины объявила список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024

Сборная Украины объявила список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024

  •  1670 просмотра
Российский экс-супруг Анны Скороход зарабатывает миллионы на укрытиях, а сама нардеп обжилась квартирой и двумя машинами

Российский экс-супруг Анны Скороход зарабатывает миллионы на укрытиях, а сама нардеп обжилась квартирой и двумя машинами

  •  3134 просмотра
Украинский вопрос, ИИ и Северная Корея: что еще вошло в соглашение между рф и Китаем

Украинский вопрос, ИИ и Северная Корея: что еще вошло в соглашение между рф и Китаем

  •  9506 просмотра
Украина ищет посредников в процессе возвращения гражданских лиц, которых удерживает рф - Лубинец

Украина ищет посредников в процессе возвращения гражданских лиц, которых удерживает рф - Лубинец

  •  9314 просмотра
Харьковская область: сообщили о состоянии пострадавших из-за удара рф кассетными боеприпасами, в том числе главы Волчанской ГВА

Харьковская область: сообщили о состоянии пострадавших из-за удара рф кассетными боеприпасами, в том числе главы Волчанской ГВА

  •  7949 просмотра
Блогер-миллионник популяризирует содержание диких животных в домашних условиях: зоозащитники бьют тревогу

Блогер-миллионник популяризирует содержание диких животных в домашних условиях: зоозащитники бьют тревогу

  •  6534 просмотра
россияне продолжают наращивать усилия на Покровском направлении - Генштаб

россияне продолжают наращивать усилия на Покровском направлении - Генштаб

  •  7562 просмотра

Популярные

В Крыму поражены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом - росСМИ

В Крыму поражены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом - росСМИ

  •  46556 просмотра
Оккупированный Крым был насыщен воздушной техникой довольно плотно - Плетенчук

Оккупированный Крым был насыщен воздушной техникой довольно плотно - Плетенчук

  •  57400 просмотра
Десятки тысяч людей снова вышли на протест в Грузии против закона об "иноагентах"

Десятки тысяч людей снова вышли на протест в Грузии против закона об "иноагентах"

  •  42115 просмотра
Samsung высмеивает раскритикованную рекламу от Apple: выпустил свой ролик

Samsung высмеивает раскритикованную рекламу от Apple: выпустил свой ролик

  •  105475 просмотра
Прокуратура хочет арестовать земельные участки более чем тысячи участников АТО

Прокуратура хочет арестовать земельные участки более чем тысячи участников АТО

  •  44472 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

  •  110629 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

  •  109985 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  175633 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  195433 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  397616 просмотра

Зеленский и Туск обсудили насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова

Зеленский обсудил с премьер-министром Польши Туском насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова, а также планы работать над амбициозным двусторонним соглашением о безопасности между историческими партнерами.

Война •   •  994 просмотра
Зеленский и Туск обсудили насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова

Укрзализныця передала ВСУ еще два вагона для эвакуации раненых

Укрзализныця передала Вооруженным силам Украины еще два модернизированных вагона, оснащенных медицинским оборудованием для эвакуации раненых бойцов.

Война •   •  1199 просмотра
Укрзализныця передала ВСУ еще два вагона для эвакуации раненых

Преждевременные страшилки: в СНБО отреагировали на новости о переброске российской техники в беларусь

Украина контролирует ситуацию на границе с беларусью, а новости о развертывании там российской техники и анализ угроз некоторыми экспертами являются преждевременными страшилками, считает Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Война •   •  1622 просмотра
Преждевременные страшилки: в СНБО отреагировали на новости о переброске российской техники в беларусь

Сборная Украины объявила список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал предварительную заявку сборной Украины по футболу на чемпионат Европы - 2024.

спорт •   •  1670 просмотра
Сборная Украины объявила список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024

Российский экс-супруг Анны Скороход зарабатывает миллионы на укрытиях, а сама нардеп обжилась квартирой и двумя машинами

Народный депутат Анна Скороход увеличила свое состояние, в то время как ее бывший муж российского происхождения Алексей Алякин (ныне Левковский) зарабатывает сотни миллионов на модульных укрытиях в Украине через компанию, потенциально связанную со строительной фирмой Скороход.

политика •   •  3134 просмотра
Российский экс-супруг Анны Скороход зарабатывает миллионы на укрытиях, а сама нардеп обжилась квартирой и двумя машинами

Украинский вопрос, ИИ и Северная Корея: что еще вошло в соглашение между рф и Китаем

россия и Китай объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве, которое укрепляет связи в энергетике, торговле, безопасности, геополитике, противодействует якобы попыткам США нарушить стратегический баланс, и поддерживает друг друга в вопросах Украины и Северной Кореи.

политика •   •  9506 просмотра
Украинский вопрос, ИИ и Северная Корея: что еще вошло в соглашение между рф и Китаем

Украина ищет посредников в процессе возвращения гражданских лиц, которых удерживает рф - Лубинец

Украина ищет посредников для содействия возвращению гражданских лиц, незаконно удерживаемых россией, и надеется на новые инициативы со стороны партнеров в этом вопросе, заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Война •   •  9314 просмотра
Украина ищет посредников в процессе возвращения гражданских лиц, которых удерживает рф - Лубинец

Харьковская область: сообщили о состоянии пострадавших из-за удара рф кассетными боеприпасами, в том числе главы Волчанской ГВА

Шестеро мужчин в возрасте от 28 до 50 лет, среди которых врач-интерн, анестезиолог, водители и гражданские лица, получили взрывные ранения различной степени тяжести в результате вражеского обстрела села Бугаевка Харьковской области.

Война •   •  7949 просмотра
Харьковская область: сообщили о состоянии пострадавших из-за удара рф кассетными боеприпасами, в том числе главы Волчанской ГВА

Блогер-миллионник популяризирует содержание диких животных в домашних условиях: зоозащитники бьют тревогу

Блогер-миллионер Олег Мушаковский начал делать видео-контент с зеленой мартышкой, которая является его домашним любимцем, что вызывает возмущение среди зоозащитников. Они предупреждают, что это стимулирует черный рынок экзотических животных.

Общество •   •  6534 просмотра
Блогер-миллионник популяризирует содержание диких животных в домашних условиях: зоозащитники бьют тревогу

россияне продолжают наращивать усилия на Покровском направлении - Генштаб

Российские оккупанты продолжают наращивать усилия на Покровском направлении, количество боевых столкновений там возросло до 30, в то время как украинские воины держат линию обороны и дают жесткий ответ на действия захватчиков.

Война •   •  7562 просмотра
россияне продолжают наращивать усилия на Покровском направлении - Генштаб