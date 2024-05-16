Зеленский и Туск обсудили насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Речь шла о насущной потребности Украины в ПВО для защиты Харькова и соглашении по безопасности, передает УНН.

Рассказал... о поездке в Харьков и ситуации на месте. В частности, о насущной потребности Украины в ПВО для защиты Харькова и других регионов. Одна из целей рф сейчас - газовая инфраструктура на западе Украины. Успех россии там поставит под удар энергетическую безопасность Европы. Мы должны совместно найти способ, как этому противодействовать - сообщил Зеленский.

По словам Главы государства, лидеры поручили командам безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности.

"Между историческими партнерами она должна быть максимально амбициозная", - резюмировал Зеленский.

Зеленский: для защиты Харькова нужны две системы Patriot