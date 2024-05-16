Зеленський і Туск обговорили нагальну потребу України в протиповітряній обороні для захисту Харкова
Київ • УНН
Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Польщі Туском нагальну потребу України в протиповітряній обороні для захисту Харкова, а також плани працювати над амбітною двосторонньою угодою про безпеку між історичними партнерами.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Йшлося про нагальну потребу України в ППО для захисту Харкова та безпекову угоду, передає УНН.
Розказав ... про поїздку до Харкова та ситуацію на місці. Зокрема, про нагальну потребу України в ППО для захисту Харкова й інших регіонів. Одна із цілей РФ зараз – газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти
За словами Глави держави, лідери доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди.
"Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна", - резюмував Зеленський.
Зеленський: для захисту Харкова потрібні дві системи Patriot16.05.24, 16:17 • 18366 переглядiв