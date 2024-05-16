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Зеленський і Туск обговорили нагальну потребу України в протиповітряній обороні для захисту Харкова

Зеленський і Туск обговорили нагальну потребу України в протиповітряній обороні для захисту Харкова

Київ • УНН

 • 21914 перегляди

Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Польщі Туском нагальну потребу України в протиповітряній обороні для захисту Харкова, а також плани працювати над амбітною двосторонньою угодою про безпеку між історичними партнерами.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Йшлося про нагальну потребу України в ППО для захисту Харкова та безпекову угоду, передає УНН.

Розказав ... про поїздку до Харкова та ситуацію на місці. Зокрема, про нагальну потребу України в ППО для захисту Харкова й інших регіонів. Одна із цілей РФ зараз – газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти 

- повідомив Зеленський.

За словами Глави держави, лідери доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди.

"Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна", - резюмував Зеленський.

Зеленський: для захисту Харкова потрібні дві системи Patriot16.05.24, 16:17 • 18366 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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