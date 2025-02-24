Польша ограничивает предоставление убежища иностранцам: что известно о новом законе

Сейм Польши принял закон, который ограничивает право на убежище для иностранцев. Закон позволяет временно ограничить прием заявлений на международную защиту на срок до 60 дней. Об этом пишет портал inPoland, передает УНН.



Детали

За этот закон проголосовали 386 депутатов, 38 были против, ни один не воздержался.

Закон также предусматривает, что подача заявлений на убежище может быть ограничена постановлением Совета министров по представлению министра внутренних дел.

При этом министр должен сообщить об этом Комитету Сейма.

Введение новых норм должно учитывать "необходимость недопущения дестабилизации внутренней ситуации" в стране и имеет целью "наименее ограничить права иностранцев, желающих обратиться за международной защитой. В постановлении также должен быть определен участок границы, на который распространяется действие ограничения. На внешней границе, на которую не распространяются положения Регламента, будут применяться общие правила, - говорится в сообщении.

Несмотря на ограничения, заявления об убежище будут принимать от несовершеннолетних без сопровождения, беременных женщин и лиц, требующих особого внимания из-за возраста или состояния здоровья.

Ограничения не распространяются на лиц, которые могут понести серьезный ущерб в стране, откуда они приехали.

Напомним

Последние данные Европейского статистического бюро (Евростат) свидетельствуют о существенном увеличении миграционного потока граждан Украины из Польши в Германию.

