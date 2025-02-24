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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122632 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182679 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147096 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138641 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117267 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107935 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102988 перегляди

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Польща обмежує надання притулку іноземцям: що відомо про новий закон

Польща обмежує надання притулку іноземцям: що відомо про новий закон

Київ • УНН

 • 49677 перегляди

Сейм Польщі ухвалив закон, що дозволяє обмежити прийом заяв на міжнародний захист до 60 днів. Обмеження не стосуватимуться неповнолітніх без супроводу, вагітних жінок та осіб з особливими потребами.

Сейм Польщі ухвалив закон, який обмежує право на притулок для іноземців. Закон дозволяє тимчасово обмежити прийом заяв на міжнародний захист на термін до 60 днів. Про це пише портал inPoland, передає УНН.

Деталі

За цей закон проголосували 386 депутатів, 38 були проти, жоден не утримався.

Закон також передбачає, що подача заяв на притулок може бути обмежена постановою Ради міністрів за поданням міністра внутрішніх справ.

При цьому міністр має повідомити про це Комітет Сейму.

Запровадження нових норм має враховувати "необхідність недопущення дестабілізації внутрішньої ситуації" в країні та має на меті "найменше обмежити права іноземців, які бажають звернутися за міжнародним захистом. У постанові також має бути визначено ділянку кордону, на яку поширюється дія обмеження. На зовнішньому кордоні, на який не поширюються положення Регламенту, застосовуватимуться загальні правила,

- йдеться у повідомленні.

Незважаючи на обмеження, заяви про притулок будуть приймати від неповнолітніх без супроводу, вагітних жінок та осіб, які потребують особливої уваги через вік чи стан здоров’я.

Обмеження не поширюються на осіб, які можуть зазнати серйозної шкоди в країні, звідки вони приїхали.

Нагадаємо

Останні дані Європейського статистичного бюро (Євростат) свідчать про суттєве збільшення міграційного потоку громадян України з Польщі до Німеччини.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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