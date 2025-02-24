Польща обмежує надання притулку іноземцям: що відомо про новий закон

Сейм Польщі ухвалив закон, який обмежує право на притулок для іноземців. Закон дозволяє тимчасово обмежити прийом заяв на міжнародний захист на термін до 60 днів. Про це пише портал inPoland, передає УНН.



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За цей закон проголосували 386 депутатів, 38 були проти, жоден не утримався.

Закон також передбачає, що подача заяв на притулок може бути обмежена постановою Ради міністрів за поданням міністра внутрішніх справ.

При цьому міністр має повідомити про це Комітет Сейму.

Запровадження нових норм має враховувати "необхідність недопущення дестабілізації внутрішньої ситуації" в країні та має на меті "найменше обмежити права іноземців, які бажають звернутися за міжнародним захистом. У постанові також має бути визначено ділянку кордону, на яку поширюється дія обмеження. На зовнішньому кордоні, на який не поширюються положення Регламенту, застосовуватимуться загальні правила,