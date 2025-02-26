Польша не будет участвовать в миротворческой миссии, но предоставит логистическую помощь - премьер
Киев • УНН
Премьер Польши Туск заявил, что страна не будет принимать непосредственного участия в миротворческой миссии ЕС в Украине. Зато Польша готова предоставить полную логистическую поддержку европейской миссии при поддержке США.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские солдаты не будут принимать непосредственного участия в миротворческой миссии в рамках Европейского Союза. Об этом он сообщил во время видеоконференции с лидерами ЕС по безопасности Европы. Об этом сообщает польское агентство PAP, пишет УНН.
Детали
Польские солдаты не будут принимать непосредственного участия в миротворческой миссии, или как бы мы ее не называли». «С другой стороны, Польша будет готова предоставить всю логистическую помощь, то, что мы делаем сейчас, но даже в большем масштабе, если будет такая необходимость, чтобы европейская миротворческая миссия при поддержке США была эффективной и хорошо организованной
Напомним,
23 февраля стало известно, что Великобритания и Франция разработали план по размещению до 30 тыс. европейских миротворцев в Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой.
В частности, план не предусматривает развертывания американских войск на территории Украины, однако США могут оказать необходимую поддержку для защиты европейских сил, в частности путем активизации систем ПВО в соседних странах и приведения в готовность военно-воздушных сил.
Великобритания и Франция разработали план миротворцев в Украине: ключевая роль США23.02.25, 11:56 • 25668 просмотров