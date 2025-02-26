Польща не братиме участі в миротворчій місії, але надасть логістичну допомогу – премʼєр

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польські солдати не братимуть безпосередньої участі в миротворчій місії в рамках Європейського Союзу. Про це він повідомив під час відеоконференції з лідерами ЄС щодо безпеки Європи. Про це повідомляє польське агентство PAP, пише УНН.

Деталі

Польські солдати не братимуть безпосередньої участі у миротворчій місії, чи як би ми її не називали". "З іншого боку, Польща буде готова надати всю логістичну допомогу, те, що ми робимо зараз, але навіть у більшому масштабі, якщо буде така потреба, щоб європейська миротворча місія за підтримки США була ефективною і добре організованою