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Польща не братиме участі в миротворчій місії, але надасть логістичну допомогу – премʼєр

Польща не братиме участі в миротворчій місії, але надасть логістичну допомогу – премʼєр

Київ  •  УНН

 • 23199 перегляди

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Прем'єр Польщі Туск заявив, що країна не братиме безпосередньої участі в миротворчій місії ЄС в Україні. Натомість Польща готова надати повну логістичну підтримку європейській місії за підтримки США.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польські солдати не братимуть безпосередньої участі в миротворчій місії в рамках Європейського Союзу. Про це він повідомив під час відеоконференції з лідерами ЄС щодо безпеки Європи. Про це повідомляє польське агентство PAP, пише УНН.

Деталі 

Польські солдати не братимуть безпосередньої участі у миротворчій місії, чи як би ми її не називали". "З іншого боку, Польща буде готова надати всю логістичну допомогу, те, що ми робимо зараз, але навіть у більшому масштабі, якщо буде така потреба, щоб європейська миротворча місія за підтримки США була ефективною і добре організованою

 – сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо

23 лютого стало відомо, що Велика Британія та Франція розробили план щодо розміщення до 30 тис. європейських миротворців в Україні у разі досягнення угоди про припинення вогню між Києвом і москвою.

Зокрема, план не передбачає розгортання американських військ на території України, однак США можуть надати необхідну підтримку для захисту європейських сил, зокрема шляхом активізації систем ППО в сусідніх країнах та приведення у готовність військово-повітряних сил.

Велика Британія і Франція розробили план миротворців в Україні: ключова роль США23.02.25, 11:56 • 25780 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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