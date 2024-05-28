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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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26 мая 2024, 10:37  •  181717 просмотра

Польша анонсировала закупку у США дальнобойных ракет для F-16

Польша закупит у США крылатые ракеты дальнего радиуса действия JASSM-ER с дальностью полета 1000 км за $735 млн для своих истребителей F-16 с поставками в 2026-2030 годах.

Война •   •  963 просмотра
Польша анонсировала закупку у США дальнобойных ракет для F-16

За неделю 190 украинцев госпитализировали из-за осложнений Covid-19

В течение недели с 13 по 19 мая 190 украинцев, в том числе 18 детей, были госпитализированы из-за осложнений Covid-19.

COVID-19 •   •  1046 просмотра
За неделю 190 украинцев госпитализировали из-за осложнений Covid-19

КНДР заявила о неудачной попытке запуска разведывательного спутника

Попытка Северной Кореи запустить новый военный разведывательный спутник 27 мая провалилась, поскольку аппарат взорвался вскоре после запуска.

Война •   •  2499 просмотра
КНДР заявила о неудачной попытке запуска разведывательного спутника

РФ запускает по Украине более 3 тыс. КАБов ежемесячно

Президент Украины Зеленский заявил, что Россия ежемесячно запускает более 3 000 ракет подводных лодок по территории Украины, и для защиты от российских ракетных атак нужны еще как минимум 7 систем противовоздушной обороны "Патриот".

Война •   •  3470 просмотра
РФ запускает по Украине более 3 тыс. КАБов ежемесячно

Удар по гипермаркету в Харькове: полиция идентифицировала 14 тел

Полиция идентифицировала 14 тел и 3 остаются неопознанными после вражеского нападения на гипермаркет в Харькове, а 4 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Общество •   •  4242 просмотра
Удар по гипермаркету в Харькове: полиция идентифицировала 14 тел

Зеленский во вторник встретится с премьером Бельгии и подпишет соглашение по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бельгию, чтобы подписать соглашение о безопасности с премьер-министром Александром Де Кроо и попросить больше военной помощи от западных союзников в борьбе Украины против российских войск.

Война •   •  5288 просмотра
Зеленский во вторник встретится с премьером Бельгии и подпишет соглашение по безопасности

На фронте произошло 97 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 97 боевых столкновений на разных участках фронта, украинские войска отбили многочисленные российские атаки и нанесли противнику потери, хотя на некоторых участках ситуация остается напряженной.

Война •   •  4948 просмотра
На фронте произошло 97 боевых столкновений - Генштаб

Грузовики с гуманитарной помощью прибывают в Газу, но их не могут доставить - Reuters

Более 100 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу, но из-за постоянных израильских обстрелов не смогли распределить грузы.

Общество •   •  5860 просмотра
Грузовики с гуманитарной помощью прибывают в Газу, но их не могут доставить - Reuters

Сырский обсудил потребности ВСУ с начальником Генштаба Польши

Александр Сырский обсудил с польским генералом Веславом Кукулой потребности украинской армии, текущую ситуацию на фронте и подготовку украинских солдат, выразив готовность делиться боевым опытом и благодарность за поддержку Польши в борьбе с российской агрессией.

Война •   •  7909 просмотра
Сырский обсудил потребности ВСУ с начальником Генштаба Польши

В Telegram появился "личный помощник" на базе ИИ от Microsoft

Microsoft запустила чат-бота с искусственным интеллектом Copilot для Telegram - персонального ассистента на базе GPT и Bing Search, который помогает пользователям с поиском информации, планированием путешествий, фитнес-рекомендациями, обновлениями развлечений и развлечениями в повседневной жизни.

Технологии •   •  7625 просмотра
В Telegram появился "личный помощник" на базе ИИ от Microsoft