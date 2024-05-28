Польша анонсировала закупку у США дальнобойных ракет для F-16

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подпишет завтра, 28 мая, контракт на поставку авиационных крылатых ракет большой дальности JASSM-ER для истребителей F-16. Об этом сообщили в польском Минобороны, передает УНН.

Детали

Война в Украине показала, насколько важно уметь поражать цели, расположенные даже очень далеко от линии фронта, а дальность ракет, которые будут закуплены, составляет примерно 1000 километров сообщает министерство.

В ведомстве отметили, что стоимость контракта с правительством США составляет примерно 735 миллионов долларов, а поставки будут осуществлены в 2026-2030 годах.

Справка

JASSM - американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух - земля", разработанная корпорацией Lockheed Martin. Предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей в любых условиях погоды и в любое время суток.

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