Польща анонсувала закупку у США далекобійних ракет для F-16
Київ • УНН
Польща закупить у США крилаті ракети дальнього радіусу дії JASSM-ER з дальністю польоту 1000 км за $735 млн для своїх винищувачів F-16 з поставками у 2026-2030 роках.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підпише завтра, 28 травня, контракт на постачання авіаційних крилатих ракет великої дальності JASSM-ER для винищувачів F-16. Про це повідомили у польському Міноборони, передає УНН.
Деталі
Війна в Україні показала, наскільки важливо вміти вражати цілі, розташовані навіть дуже далеко від лінії фронту, а дальність ракет, які будуть закуплені, становить приблизно 1000 кілометрів
У відомстві зазначили, що вартість контракту з урядом США становить приблизно 735 мільйонів доларів, а поставки будуть здійснені в 2026-2030 роках.
Довідка
JASSM – американська високоточна крилата ракета класу "повітря – земля", розроблена корпорацією Lockheed Martin. Призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і цілей, що переміщуються, в будь-яких умовах погоди і в будь-який час доби.
Винищувачі F16 дозволять у найкоротші терміни відігнати російську авіацію якомога далі від кордонів — Ігнат17.04.23, 05:49 • 1972745 переглядiв