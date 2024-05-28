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Польща анонсувала закупку у США далекобійних ракет для F-16

Польща анонсувала закупку у США далекобійних ракет для F-16

Київ • УНН

 • 26961 перегляди

Польща закупить у США крилаті ракети дальнього радіусу дії JASSM-ER з дальністю польоту 1000 км за $735 млн для своїх винищувачів F-16 з поставками у 2026-2030 роках.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підпише завтра, 28 травня, контракт на постачання авіаційних крилатих ракет великої дальності JASSM-ER для винищувачів F-16. Про це повідомили у польському Міноборони, передає УНН.

Деталі

Війна в Україні показала, наскільки важливо вміти вражати цілі, розташовані навіть дуже далеко від лінії фронту, а дальність ракет, які будуть закуплені, становить приблизно 1000 кілометрів

повідомляє міністерство.

У відомстві зазначили, що вартість контракту з урядом США становить приблизно 735 мільйонів доларів, а поставки будуть здійснені в 2026-2030 роках.

Довідка

JASSM – американська високоточна крилата ракета класу "повітря – земля", розроблена корпорацією Lockheed Martin. Призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і цілей, що переміщуються, в будь-яких умовах погоди і в будь-який час доби.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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