Польша адаптирует все гражданские аэропорты для нужд военных
Киев • УНН
Министр обороны Польши объявил о планах адаптации всех гражданских аэропортов для военных нужд. В стране модернизируют 15 гражданских аэропортов, включая расширение инфраструктуры и создание военных зон.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна должна адаптировать гражданские аэропорты для использования их в военных целях. Об этом сообщает PAP, пишет УНН.
Необходимо больше аэропортов, используемых для обеих целей. Каждый аэропорт должен быть каким-то образом адаптирован и приспособлен к возможности сотрудничества и работы с военными,
Он также отметил, что некоторые польские аэропорты являются гражданско-военными, из которых лучшим примером является аэропорт Краков-Балице, где расположена авиабаза и есть гражданский аэропорт. Часть аэропорта имени Шопена в Варшаве также является военным портом".
Косиняк-Камыш также подчеркнул важность аэропорта Жешув-Ясенка, через который "проходит поддержка для Украины".
Как отмечает издание, сейчас продолжаются переговоры Минобороны с Министерством инфраструктуры и развития относительно других гражданских аэропортов, которых насчитывается 15, "вдвое больше, чем военных".
В аэропорту Жешува продолжается расширение, в аэропорту Кракова продолжаются подготовительные процессы, в аэропортах Катовице и Вроцлава строят грузовой хаб, а также железнодорожную ветку и топливные резервы, а в аэропорту Щецина планируют развивать его по двойному назначению - как для увеличения пассажирских авиаперевозок, так и для реагирования в случае опасности или стихийных бедствий. В воинской части могут размещаться транспортные и грузовые узлы, пункты эвакуации, пункты оказания помощи.
Напомним
25 февраля оперативное командование Польши поднимало военную авиацию из-за российских ударов по объектам на западе Украины. Были приведены в готовность системы ПВО и радиолокационной разведки для обеспечения безопасности прилегающих территорий.