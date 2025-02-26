Польща адаптує всі цивільні аеропорти для потреб військових
Київ • УНН
Міністр оборони Польщі оголосив про плани адаптації всіх цивільних аеропортів для військових потреб. В країні модернізують 15 цивільних аеропортів, включаючи розширення інфраструктури та створення військових зон.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна має адаптувати цивільні аеропорти для використання їх у військових цілях. Про це повідомляє PAP, пише УНН.
Необхідно більше аеропортів, використовуваних для обох цілей. Кожен аеропорт має бути якимось чином адаптований і пристосований до можливості співпраці та роботи з військовими,
Він також зазначив, що деякі польські аеропорти є цивільно-військовими, з яких найкращим прикладом є аеропорт Краків-Баліце, де розташована авіабаза і є цивільний аеропорт. Частина аеропорту імені Шопена у Варшаві також є військовим портом".
Косиняк-Камиш також підкреслив важливість аеропорту Жешув-Ясенка, через який "проходить підтримка для України".
Як наголошує видання, зараз тривають переговори Міноборони з Міністерством інфраструктури та розвитку щодо інших цивільних аеропортів, яких налічується 15, "удвічі більше, ніж військових".
В аеропорту Жешува триває розширення, в аеропорту Кракова тривають підготовчі процеси, в аеропортах Катовіце і Вроцлава будують вантажний хаб, а також залізничну гілку і паливні резерви, а в аеропорту Щецина планують розвивати його за подвійним призначенням - як для збільшення пасажирських авіаперевезень, так і для реагування в разі небезпеки або стихійних лих. У військовій частині можуть розміщуватися транспортні та вантажні вузли, пункти евакуації, пункти надання допомоги.
Нагадаємо
25 лютого оперативне командування Польщі підіймало військову авіацію через російські удари по об'єктах на заході України. Було приведено в готовність системи ППО та радіолокаційної розвідки для забезпечення безпеки прилеглих територій.