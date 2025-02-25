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15 березня, 19:03 • 122637 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147099 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138643 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117268 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107935 перегляди

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Польща підняла військову авіацію через масовану атаку рф на Україну

Польща підняла військову авіацію через масовану атаку рф на Україну

Київ • УНН

 • 33145 перегляди

Оперативне командування Польщі активізувало військову авіацію через російські удари по об'єктах на заході України. Приведено в готовність системи ППО та радіолокаційної розвідки для забезпечення безпеки прилеглих територій.

Польща активізувала військову авіацію. Літаки здійнялися через масовану російську атаку на Україну. Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі, передає УНН.  

Увага, через активність дальньої авіації російської федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у повітряному просторі Польщі почала діяти військова авіація. 
Відповідно до чинного порядку оперативний командувач РСЗ задіяв усі наявні у нього сили та засоби, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели в готовність. 
Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях. 
Оперативне командування Збройних Сил контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування

- йдеться в повідомленні.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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