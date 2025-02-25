Польща підняла військову авіацію через масовану атаку рф на Україну

Польща активізувала військову авіацію. Літаки здійнялися через масовану російську атаку на Україну. Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі, передає УНН.

Увага, через активність дальньої авіації російської федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у повітряному просторі Польщі почала діяти військова авіація.

Відповідно до чинного порядку оперативний командувач РСЗ задіяв усі наявні у нього сили та засоби, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели в готовність.

Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях.

Оперативне командування Збройних Сил контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування - йдеться в повідомленні.

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