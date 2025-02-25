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05:23 • 13178 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122431 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182557 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146982 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138550 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117216 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107894 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102986 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141730 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134368 перегляди

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По всій території України оголошено повітряну тривогу - ПС

По всій території України оголошено повітряну тривогу - ПС

Київ • УНН

 • 36559 перегляди

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожих ракет. Чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили запуск крилатих ракет з Саратовської області.

Через зліт ворожих ракет по всій території України оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.  

Нагадаємо

Попередньо, чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили запуск крилатих ракет з саратовської області. Повітряні сили закликають українців слідкувати за повідомленнями та реагувати на сигнали тривоги.

Повітряні Сили: чотири стратегічні бомбардувальники рф Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет 25.02.25, 05:29 • 122926 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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