По всій території України оголошено повітряну тривогу - ПС
Київ • УНН
В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожих ракет. Чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили запуск крилатих ракет з Саратовської області.
Через зліт ворожих ракет по всій території України оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Попередньо, чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили запуск крилатих ракет з саратовської області. Повітряні сили закликають українців слідкувати за повідомленнями та реагувати на сигнали тривоги.
Повітряні Сили: чотири стратегічні бомбардувальники рф Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет 25.02.25, 05:29 • 122926 переглядiв