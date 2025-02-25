По всей территории Украины объявлена воздушная тревога - ПС

Из-за взлета вражеских ракет по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Напомним

Предварительно, четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС осуществили запуск крылатых ракет из саратовской области. Воздушные силы призывают украинцев следить за сообщениями и реагировать на сигналы тревоги.

Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет