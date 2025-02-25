По всей территории Украины объявлена воздушная тревога - ПС

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Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 111266 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 104243 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
24 февраля, 17:50 • 104824 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 104738 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 102299 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
24 февраля, 15:03 • 92960 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
24 февраля, 10:46 • 100815 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
24 февраля, 10:59 • 105331 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
24 февраля, 09:33 • 108889 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

Эксклюзив
Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
24 февраля, 08:53 • 110982 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

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Актуальное
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога - ПС

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога - ПС

Киев  •  УНН

 • 11132 просмотра

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В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеских ракет. Четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС осуществили запуск крылатых ракет из Саратовской области.

Из-за взлета вражеских ракет по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.  

Напомним

Предварительно, четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС осуществили запуск крылатых ракет из саратовской области. Воздушные силы призывают украинцев следить за сообщениями и реагировать на сигналы тревоги.

Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет25.02.25, 05:29 • 16913 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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