По всей территории Украины объявлена воздушная тревога - ПС
Киев • УНН
В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеских ракет. Четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС осуществили запуск крылатых ракет из Саратовской области.
Из-за взлета вражеских ракет по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Напомним
Предварительно, четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС осуществили запуск крылатых ракет из саратовской области. Воздушные силы призывают украинцев следить за сообщениями и реагировать на сигналы тревоги.
Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет25.02.25, 05:29 • 16913 просмотров