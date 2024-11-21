Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки рф на Украину

Польша подняла в воздух военную авиацию из-за воздушной атаки оккупантов по Украине. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает УНН.

Заметим, в связи с очередным нападением российской федерации на объекты, расположенные, в том числе, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзная авиация.

В соответствии с действующим порядком оперативный командующий Вооруженных Сил задействовал все имеющиеся силы и средства, задействовано дежурство боевых пар, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысшее состояние готовности. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожаемым территориям.

Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию