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Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки рф на Украину

Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки рф на Украину

Киев  •  УНН

 • 3963 просмотра

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Польские и союзные ВВС подняли авиацию из-за очередного нападения рф на объекты в Украине. Оперативное командование Вооруженных сил Польши привело все силы и средства в наивысшее состояние готовности.

Польша подняла в воздух военную авиацию из-за воздушной атаки оккупантов по Украине. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает УНН.  

Заметим, в связи с очередным нападением российской федерации на объекты, расположенные, в том числе, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзная авиация. 
В соответствии с действующим порядком оперативный командующий Вооруженных Сил задействовал все имеющиеся силы и средства, задействовано дежурство боевых пар, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысшее состояние готовности. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожаемым территориям. 
Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию

- говорится в сообщении.

Украину накрыла масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара21 нояб. 2024, 03:10 • 15888 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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