Украину накрыла масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!

Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты - говорится в сообщении.

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Воздушные Силы проинформировали, что существует угроза применения баллистического вооружения, область где объявлена воздушная тревога.

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона