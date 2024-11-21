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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украину накрыла масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

Украину накрыла масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

Киев  •  УНН

 • 9365 просмотра

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В Украине объявлена воздушная тревога, население призывают направляться в укрытие. Воздушные Силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.  

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты

- говорится в сообщении.

Добавим

Воздушные Силы проинформировали, что существует угроза применения баллистического вооружения, область где объявлена воздушная тревога.

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона20 нояб. 2024, 03:54 • 104577 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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