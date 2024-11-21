Украину накрыла масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара
Киев • УНН
В Украине объявлена воздушная тревога, население призывают направляться в укрытие. Воздушные Силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты
Добавим
Воздушные Силы проинформировали, что существует угроза применения баллистического вооружения, область где объявлена воздушная тревога.
В Киеве активизировалась противовоздушная оборона20 нояб. 2024, 03:54 • 104577 просмотров