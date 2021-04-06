Польша получила большую партию вакцины Pfizer
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В понедельник, 5 апреля, партия из 870 тысяч доз вакцины Pfizer прибыла в Польшу. Об этом сообщает Польское радио, пишет УНН.
Детали
Вакциины распределяют в пункты вакцинации, сообщил президент Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михал Кучмиеровський. Он добавил, что вакцины от AstraZeneсa в количестве 172 тыс. дозы будут доставлены в Польшу в воскресенье, 11 апреля.
Ранее УНН сообщал, что производитель вакцин AstraZeneca задержал доставку в Польшу 62 тыс. доз вакцин, которая должна была состояться 4 марта.
Напомним
Польша ввела обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран шенгенской зоны. Вакцина против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech остается высокоэффективной через шесть месяцев после прививки. В компании, которая производит вакцину Pfizer, заявили, что препарат является безопасным и эффективным людям в возрасте от 12 до 15 лет.
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