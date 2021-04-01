Вакцина Pfizer показала повну ефективність для школярів

Деталі

Вакцина Pfizer / BioNTech вже дозволена для використання людям у віці до 16 років. Нове дослідження пропонує перші докази того, наскільки добре вона буде ефективна для підлітків шкільного віку.

Під час випробування 2 260 підлітків у віці від 12 до 15 років було зареєстровано 18 випадків COVID-19 у групі, яка отримувала плацебо, і жодного серед тих, хто отримував справжню вакцину, що призвело до 100% ефективності запобігання хворобі.

У компанії заявляють, що вакцина добре переносилася, побічні ефекти відповідали тим, які спостерігались серед учасників віком від 16 до 25 років у дослідженні для дорослих.

Згідно із заявою гендиректора Pfizer Альберта Бурла, дані клінічних досліджень, які проводила компанія на підлітках, ймовірно, дозволять використовувати вакцину у цій віковій групі до наступного навчального року.

Цитата

“Я думаю, що якщо ми хочемо подолати пандемію ... нам дійсно, дійсно потрібно вакцинувати дітей”, — сказала доктор Асунсьон Меджіас, лікар-педіатр із загальнонаціональної дитячої лікарні в Коламбусі, штат Огайо.

Молоді люди рідше хворіють коронавірусом, але частіше мають безсимптомну інфекцію, що дозволяє їм мимоволі передавати COVID-19 іншим.

Додатково

Дослідження показали, що одна доза вакцини від Pfizer або AstraZeneca дає 62% захисту підопічним похилого віку, які проживають в будинках для літніх людей.

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