Вакцина Pfizer показала полную эффективность для школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В компании, которая производит вакцину Pfizer, заявили, что препарат является безопасным и эффективным людям в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Вакцина Pfizer/BioNTech уже разрешена для использования людям в возрасте до 16 лет. Новое исследование предлагает первые доказательства того, насколько хорошо она будет эффективна для подростков школьного возраста.
Во время испытания 2 260 подростков в возрасте от 12 до 15 лет было зарегистрировано 18 случаев COVID-19 в группе, получавшей плацебо, и ни среди тех, кто получал истинное вакцину, что привело к 100% эффективности предотвращения болезни.
В компании заявляют, что вакцина хорошо переносилась, побочные эффекты соответствовали тем, которые наблюдались среди участников в возрасте от 16 до 25 лет в исследовании для взрослых.
Согласно заявлению гендиректора Pfizer Альберта Бурла, данные клинических исследований, которые проводила компания на подростках, вероятно, позволят использовать вакцину в этой возрастной группе до следующего учебного года.
Цитата
“Я думаю, что если мы хотим преодолеть пандемию ... нам действительно, действительно нужно вакцинировать детей”, — сказала доктор Асунсьон Меджиас, врач-педиатр с общенациональной детской больницы в Коламбусе, штат Огайо.
Молодые люди реже болеют коронавируса, но чаще имеют бессимптомной инфекции, что позволяет им невольно передавать COVID-19 другим.
Дополнительно
Исследования показали, что одна доза вакцины от Pfizer или AstraZeneca дает 62% защиты подопечным пожилого возраста, проживающих в домах престарелых.
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