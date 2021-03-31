Україна в рамках COVAX отримає більше вакцин Pfizer - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Глобальна ініціатива COVAX повідомила про виділення додаткових 947 700 доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech для України. Про це у себе в Facebook написав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.
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“Глобальна ініціатива COVAX повідомила Міністерству охорони здоров’я України про виділення додаткових 947 700 доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Орієнтовні терміни поставки імунобіолоічного препарату — до кінця червня”, — написав Ляшко.
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Головний санлікар повідомив також, що найближчим часом Україна також отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer, що будуть використані для щеплення осіб, які перебувають в інтернатних закладах та будинках для літніх людей, а також персоналу установ.
Довідково
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
При цьому в четвер, 25 березня, до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.
Раніше Степанов повідомляв, що Україна наразі очікує постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX.
Сьогодні міністр охорони здоров’я заявив, що Україна має намір законтрактувати ще щонайменше 15 млн доз.