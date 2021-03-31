Украина в рамках COVAX получит больше вакцин Pfizer - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Глобальная инициатива COVAX сообщила о выделении дополнительных 947 700 доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech для Украины. Об этом у себя в Facebook написал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
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“Глобальная инициатива COVAX сообщила Министерству здравоохранения Украины о выделении дополнительных 947 700 доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Ориентировочные сроки поставки имунобиолоичного препарата — до конца июня”, — написал Ляшко.
Детали
Главный санврач сообщил также, что в ближайшее время Украина также получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer, которые будут использованы для прививки лиц, находящихся в интернатных учреждениях и домах престарелых, а также персонала учреждений.
Справка
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
При этом в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украины 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будут проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильных групп населения пожилого возраста.
Ранее Степанов сообщал, что Украина пока ожидает поставки 22 миллионов доз различных вакцин: по контрактам 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX.
Сегодня министр здравоохранения заявил, что Украина намерена законтрактовать еще по меньшей мере 15 млн доз.