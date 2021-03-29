Вже перший укол вакциною Pfizer або AstraZeneca захищає літніх людей на 62% - дослідження

Деталі

Команда вчених Університетського коледжу Лондона проаналізувала дані більш ніж 10 тисяч людей похилого віку в 310 будинках для літніх і встановила, що одна-єдина доза вакцини Pfizer або AstraZeneca однаково ефективні для захисту від коронавірусу.

ПЛР-тести, які тричі проходили учасники дослідження, встановили, що COVID-19 після вакцинації з 36 тисяч результатів виявилися позитивними лише у 1,3 тисячі випадків.

За словами авторів дослідження, одна доза Pfizer або AstraZeneca захищає від зараження на 56% вже через чотири тижні після щеплення, і на 62% — за п’ять тижнів. Також вони зазначають, що обидві вакцини захищають людей похилого віку від більш заразного “британського” штаму.

Відзначимо, що вакцинування Pfizer і AstraZeneca відбувається за допомогою двох уколів з інтервалом між першим і другим щепленням.

Доповнення

Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що найближчим часом українське суспільство дізнається подробиці про закупівлю до України американської вакцини Pfizer.

“Ми зв’язані дуже сильними конфіденційними угодами. Єдине, що я можу сказати, що найближчими буквально днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і щодо термінів поставок з певними вакцинами. Те, що стосується американських вакцин, ми наполегливо це робимо, у тому числі і через дипломатичні канали. Це з літа минулого року”, — розповів Степанов.

Вакцинація в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу щеплення від COVID-19 отримали вже 53 155 людей, найбільше — на Донеччині, найменше — на Чернігівщині. За інформацією МОЗ загалом понад 360 тисяч українців вже записалися в лист очікування щеплення від COVID-19 станом на 29 березня.