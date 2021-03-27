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У МОЗ розповіли деталі щодо закупівлі американської вакцини Pfizer

У МОЗ розповіли деталі щодо закупівлі американської вакцини Pfizer

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що найближчим часом українське суспільство дізнається подробиці про закупівлю до України американської вакцини Pfizer. Про це він розповів у інтерв’ю “Радіо Свобода”, передає УНН.

Цитата

Степанова спитали, чи просив він міністра закордонних справ Дмитра Кулебу звернутись до держсекретаря США Ентоні Блінкена сприяти закупівлі вакцини Pfizer.

“Ми зв’язані дуже сильними конфіденційними угодами. Єдине, що я можу сказати, що найближчими буквально днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і щодо термінів поставок з певними вакцинами. Те, що стосується американських вакцин, ми наполегливо це робимо, у тому числі і через дипломатичні канали. Це з літа минулого року.

Дуже важлива деталь, яку я вже декілька разів пояснював. Якщо в мене стояло би завдання, починаючи з літа, просто укласти угоди, в цьому не було проблеми. Тобто уклали угоду, термін поставки — четвертий квартал 2021 року. Це раніше всього, що нам давали.

Зрозуміло, що мене як адекватну людину це не влаштовувало. Повністю не влаштовувало. І ми наполегливо тиснемо для того, щоб ті терміни поставок, які ми хочемо, щоб вони зсунулися. Ми так дотиснули AstraZeneca, почали її отримувати і Sinovac, те, що ми почали отримувати. Більше того, ми завжди говорили, що ми розпочнемо в лютому, в березні вакцинацію. У нас нічого не змінювалося. І так само буде і по цих вакцинах”, — відповів Степанов.

Вакцинація в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/ AstraZeneca (Covishield).

За даними Міністерства охорони здоров’я, 17 939 осіб було щеплено проти COVID-19 за добу 26 березня 2021 в Україні.

192264 людини щеплено від початку кампанії, з них отримали 1 дозу — 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 людина.

▪️ Щеплення проводилося 180 мобільними бригадами по імунізації і 493 пунктами щеплення.

▪️ Станом на 26 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 356 308 осіб.

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