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В Минздраве рассказали детали по закупкам американской вакцины Pfizer

В Минздраве рассказали детали по закупкам американской вакцины Pfizer

Киев  •  УНН

 • 16192 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшее время украинское общество узнает подробности о закупке в Украину американской вакцины Pfizer. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

Цитата

Степанова спросили, просил ли он министра иностранных дел Дмитрия Кулебу обратиться к госсекретарю США Энтони Блинкена, чтобы тот способствовал закупке вакцины Pfizer.

“Мы связаны очень сильными конфиденциальными соглашениями. Единственное, что я могу сказать, что в ближайшие буквально дни, я думаю, вы услышите о соответствующем заключении договоров и по срокам поставок с определенными вакцинами. То, что касается американских вакцин, мы настойчиво делаем, в том числе и по дипломатическим каналам. Это с лета прошлого года.

Очень важная деталь, которую я уже несколько раз объяснял. Если у меня стояла бы задачу, начиная с лета, просто заключить соглашения, в этом не было проблемы. То есть заключили соглашение, срок поставки — четвертый квартал 2021 года. Это, ранее всего, что нам давали.

Понятно, что меня как адекватного человека это не устраивало. Полностью не устраивало. И мы настойчиво жмем для того, чтобы те сроки поставок, которые мы хотим, чтобы они сдвинулись. Мы так дожали AstraZeneca, начали ее получать и Sinovac, то, что мы начали получать. Более того, мы всегда говорили, что мы начнем в феврале, в марте вакцинацию. У нас ничего не менялось. И так же будет и по этим вакцинам”, — ответил Степанов.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield).

По данным Министерства здравоохранения, 17 939 человек были привиты от COVID-19 за сутки 26 марта 2021 в Украине.

192264 человека привито от начала кампании, из них получили 1 дозу — 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек.

▪️ Прививки проводилось 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививки.

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