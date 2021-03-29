Уже первый укол вакциной Pfizer или AstraZeneca защищает пожилых людей на 62% - исследование

Детали

Команда ученых Университетского колледжа Лондона проанализировала данные более чем 10 тысяч людей пожилого возраста в 310 домах престарелых и установила, что одна-единственная доза вакцины Pfizer или AstraZeneca одинаково эффективны для защиты от коронавируса.

ПЦР-тесты, которые трижды проходили участники исследования установили, что COVID-19 после вакцинации с 36 тысяч результатов оказались положительными лишь в 1,3 тысячи случаев.

По словам авторов исследования, одна доза Pfizer или AstraZeneca защищает от заражения на 56% уже через четыре недели после прививки, и на 62% — за пять недель. Также они отмечают, что обе вакцины защищают пожилых людей от более заразного “британского” штамма.

Отметим, что вакцинации Pfizer и AstraZeneca происходит с помощью двух уколов с интервалом между первой и второй прививкой.

Дополнение

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшее время украинское общество узнает подробности о закупке в Украину американской вакцины Pfizer.

“Мы связаны очень сильными конфиденциальными соглашениями. Единственное, что я могу сказать, что в ближайшие буквально на днях, я думаю, вы услышите о соответствующем заключении договоров и по срокам поставок с определенными вакцинами. То, что касается американских вакцин, мы настойчиво делаем, в том числе и по дипломатическим каналам. Это с лета прошлого года”, — рассказал Степанов.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Со старта кампании по вакцинации против коронавируса прививки от COVID-19 получили уже 53 155 человек, больше всего — в Донецкой области, меньше всего — в Черниговской. По информации Минздрава всего более 360 тысяч украинцев уже записались в лист ожидания прививки от COVID-19 по состоянию на 29 марта.