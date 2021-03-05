Польща недоотримала 62 тисячі доз вакцин AstraZeneca

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Голова Агентства матеріальних резервів Міхал Кучмієровський заявив, що доставка не відбулася “через формальності”, і заявив, що AstraZeneca повідомила його в останній момент затримки.

“Ця ситуація є абсолютно скандальною. Такі практики руйнують наш графік щеплень”, — сказав Кучмієровський польському телеканалу TVN24.

Дози вакцини планували вводити медичним працівникам, які разом із людьми похилого віку та викладачами в даний час мають право отримувати уколи в країні. Раніше вакцина AstraZeneca вводилася лише викладачам до очікування урядового рішення про розширення використання вакцини на інші групи.

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Друга доза AstraZeneca буде вводитися через 12 тижнів після першої. В даний час Польща вводить вакцини, вироблені AstraZeneca, Pfizer та Moderna, які є трьома на сьогодні затвердженими Європейським Союзом. Дворчик заявив, що уряд все ще аналізує можливість придбання китайської вакцини Sinopharm.

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Загалом, 3,6 мільйона поляків досі отримали щонайменше першу дозу вакцини проти коронавірусу, з яких 1,2 мільйона отримали два удари, за даними польського уряду.

Польська влада підтвердила 15 250 нових випадків. З початку пандемії в один момент 1750 659 поляків заразились COVID-19, і 44 649 з них померли.

Нагадаємо

Польща закупила 20 мільйонів вакцин AstraZeneca, у тому числі 4 мільйони для перепродажу. Вакцини планували перепродати в країни “Східного партнерства”, такі як Україна, Грузія, або ж Албанія, а також країни на західних Балканах, але поки не відомо, коли це станеться.