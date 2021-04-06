Польща отримала велику партію вакцини Pfizer
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У понеділок, 5 квітня, партія з 870 тисяч доз вакцини Pfizer прибула до Польщі. Про це повідомляє Польське радіо, пише УНН.
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Вакциини розподіляють у пункти вакцинації, повідомив президент Урядового агентства стратегічних резервів (RARS) Міхал Кучмієровський. Він додав, що вакцини від AstraZeneсa у кількості 172 тисячі. дози будуть доставлені до Польщі в неділю, 11 квітня.
Раніше УНН повідомляв, що виробник вакцин AstraZeneca затримав доставку до Польщі 62 000 доз вакцин, яка повинна була відбутися 4 березня.
Нагадаємо
Польща запровадила обов'язковий карантин для тих, хто прибуває з країн шенгенської зони. Вакцина проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech залишається високоефективною через шість місяців після щеплення. У компанії, яка виробляє вакцину Pfizer, заявили, що препарат є безпечним та ефективним людям віком від 12 до 15 років.
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