Ефективність щеплення вакцини Pfizer становить понад 91% через шість місяців - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Вакцина проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech залишається високоефективною через шість місяців після щеплення. Про це свідчать нові результати дослідження, оприлюднені на сайті компанії, передає УНН.
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"Вакцина проти COVID-19, BNT162b2, була ефективна проти COVID-19 на 91,3%, при вимірюванні від семи днів до шести місяців після отримання другої дози", - йдеться в прес-релізі компанії.
Деталі
Відзначається при цьому, що для США показник ефективності склав 92,6%. Всього в випробуванні брало участь 46 307 осіб.
"Ці дані підтверджують сприятливий профіль ефективності та безпеки нашої вакцини і дозволяють нам подати заявку на отримання ліцензії на біологічний препарат FDA у США", - заявив голова і головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.
Дослідження проводилося також щодо нового варіанту вірусу B.1.351, який вперше був виявлений в Південній Африці.
"Висока ефективність вакцини, яка спостерігається протягом шести місяців після другої дози і щодо варіанту, поширеного в Південній Африці, дає додаткову впевненість в загальній ефективності нашої вакцини", - додав Бурла.
Що було раніше
Напередодні в компанії Pfizer, яка виробляє вакцину від коронавірусу, заявили, що препарат є безпечним і ефективним для людей у віці від 12 до 15 років.
Раніше дослідження показали, що одна доза вакцини від Pfizer або AstraZeneca дає 62% захисту підопічним похилого віку, які мешкають в будинках для людей похилого віку.