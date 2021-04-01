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Эффективность прививки вакцины Pfizer составляет более 91% через шесть месяцев - исследование

Эффективность прививки вакцины Pfizer составляет более 91% через шесть месяцев - исследование

Киев  •  УНН

 • 17508 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Вакцина против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech остается высокоэффективной через шесть месяцев после прививки. Об этом свидетельствуют новые результаты исследования, обнародованные на сайте компании, передает УНН.

Цитата:

"Вакцина против COVID-19, BNT162b2, была эффективна против COVID-19 на 91,3%, при измерении от семи дней до шести месяцев после получения второй дозы", - говорится в пресс-релизе компании.

Детали

Отмечается при этом, что для США показатель эффективности составил 92,6%. Всего в испытании участвовало 46 307 человек.

"Эти данные подтверждают благоприятный профиль эффективности и безопасности нашей вакцины и позволяют нам подать заявку на получение лицензии на биологический препарат FDA в США", - заявил глава и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

Исследование проводилось также относительно нового варианта вируса B.1.351, который впервые был обнаружен в Южной Африке.

"Высокая эффективность вакцины, которая наблюдается в течение шести месяцев после второй дозы и относительно варианта, распространенного в Южной Африке, дает дополнительную уверенность в общей эффективности нашей вакцины", - добавил Бурла.

Что было раньше

Накануне в компании Pfizer, которая производит вакцину от коронавируса, заявили, что препарат является безопасным и эффективным для людей в возрасте от 12 до 15 лет.

Ранее исследования показали, что одна доза вакцины от Pfizer или AstraZeneca дает 62% защиты подопечным пожилого возраста, проживающим в домах престарелых.

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