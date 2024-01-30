Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
Киев • УНН
Экономический эксперт считает, что полномочия НБУ необходимо существенно сузить
В погоне за расширением функций и полномочий Национальный банк превратился в орган дискреции по удержанию развития экономики и торможению кредитования. Мандат его полномочий необходимо сократить, чтобы не появлялись такие дела, как в отношении директора юридического департамента НБУ Александра Зимы. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт, экономист ОО "Праволиберальное движение", руководитель экономических реформ Офиса простых решений и результатов, президент Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.
Ранее из собственных источников УНН стало известно, что ГБР открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Александром Зимой. Уголовное дело касается письма Нацбанка в ФГВФЛ за подписью Зимы, который одновременно является главой административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В письме он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ еще до того, как было принято решение о его ликвидации и введена временная администрация. ФГВФЛ рекомендацию Зимы выполнил.
"Вопрос в том, что НБУ у нас занимается не только денежной политикой, но и надзором над финансовыми организациями, в том числе над теми, которые занимаются вкладами. Система, на мой взгляд, не устойчива, потому что в одних руках сконцентрированы не только рычаги денежно-кредитной политики, но и надзор. То есть гигантская власть, которая не имеет контроля, не содержит противовесов, что, естественно, толкает людей на принятие сомнительных решений, как в этой ситуации (с Зимой - ред.)", - отметил Романчук.
По его словам, мандат полномочий Нацбанка необходимо сузить, ведь главная задача регулятора - обеспечить стабильность цен, которая выражается в инфляции. Романчук добавил, что за более чем 20 лет Украина была 13-й страной в мире по уровню инфляции, то есть, по его мнению, НБУ системно не выполняет свою главную функцию - не обеспечивает ценовую стабильность.
Он добавил, что возникла ситуация, в которой НБУ имеет очень широкие полномочия, а парламент, который должен мониторить деятельность регулятора, этим не занимается. В ВРУ даже нет комитета по монетарной политике, что, по мнению эксперта, является еще одним абсурдом.
"Надо исправлять ошибку в архитектуре, потому что НБУ погнался за расширением функций и полномочий, а нарвался на то, что он превратился в орган дискреции по удержанию развития экономики, торможению кредитования", - отметил Романчук.
Эксперт отметил, что за рубежом вообще нет понимания функций Национального банка Украины.
"Когда я говорю со своими коллегами из США, из ЕС - с учеными, с друзьями, они не понимают, почему НБУ ведет себя как регуляторная структура, а не как структура, которой нужно заниматься своей работой. Условно, вас взяли на работу как инженера, а вы убираете мусор. Поэтому есть непонимание того, почему НБУ позволяет себе это. Почему он может нарисовать себе любые критерии и сказать - вот у нас такие функции, не получилась инфляция, кредитование, зато вклады на 100% компенсированы. Это не профессионально. Любая структура должна оцениваться по конкретным критериям. Здесь параметры работы НБУ - это инфляция, безусловно, - я уже сказал, хуже нас только африканские страны и беларусь, это развитие кредитного рынка - тоже мы здесь во второй сотне стран, это финансовая открытость - мы здесь последние в мире 169, в индексе финансовой открытости, доступ кредитов - также во второй сотне. Какой критерий не возьми, по которому оценивается работа НБУ, - это плохо. Поэтому они должны заниматься своими прямыми обязанностями, а не выполнять роль регулятора всего и вся", - резюмировал эксперт.
Напомним
Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. С 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является безвозвратным.
Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
Экономический эксперт считает, что полномочия НБУ необходимо существенно сузить.
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