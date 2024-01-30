Повноваження НБУ необхідно суттєво звузити - економічний експерт

У погоні за розширенням функцій та повноважень Національний банк перетворився на орган дискреції щодо утримання розвитку економіки та гальмування кредитування. Мандат його повноважень необхідно скоротити, щоб не з'являлися такі справи, як щодо директора юридичного департаменту НБУ Олександра Зими. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив експерт, економіст ГО "Праволіберальний рух", керівник економічних реформ Офісу простих рішень і результатів, президент Науково-дослідного центру Мізеса Ярослав Романчук.

Раніше із власних джерел УНН стало відомо, що ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором юридичного департаменту Олександром Зимою. Кримінальна справа стосується листа Нацбанку до ФГВФО за підписом Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У листі він рекомендував Фонду відмовитися від чотирьох позовів, які банк "Конкорд" подав проти НБУ ще до того, як було ухвалено рішення про його ліквідацію й введено тимчасову адміністрацію. ФГВФО рекомендацію Зими виконав.

"Питання в тому, що НБУ у нас займається не лише грошовою політикою, а й наглядом над фінансовими організаціями, у тому числі над тими, які займаються вкладами. Система, на мій погляд, не стійка, тому що в одних руках сконцентровані не лише важелі грошово-кредитної політики, а й нагляд. Тобто гігантська влада, яка не має контролю, не містить противаг, що, природно, штовхає людей на прийняття сумнівних рішень, як у цій ситуації (із Зимою – ред.)", - зазначив Романчук.

За його словами, мандат повноважень Нацбанку необхідно звузити, адже головне завдання регулятора – забезпечити стабільність цін, яка виражається в інфляції. Романчук додав, що за понад 20 років Україна була 13-ю країною у світі за рівнем інфляції, тобто, на його думку, НБУ системно не виконує свою головну функцію – не забезпечує цінову стабільність.

Він додав, що виникла ситуація, у якій НБУ має дуже широкі повноваження, а парламент, який повинен моніторити діяльність регулятора, цим не займається. У ВРУ навіть немає комітету з монетарної політики, що, на думку експерта, є ще одним абсурдом.

"Треба виправляти помилку в архітектурі, тому що НБУ погнався за розширенням функцій та повноважень, а нарвався на те, що він перетворився на орган дискреції щодо утримання розвитку економіки, гальмування кредитування", - зазначив Романчук.

Експерт наголосив, що за кордоном взагалі немає розуміння функцій Національного банку України.

"Коли я говорю зі своїми колегами зі США, з ЄС – із вченими, із друзями, вони не розуміють, чому НБУ поводиться як регуляторна структура, а не як структура, якій потрібно займатися своєю роботою. Умовно, вас взяли на роботу як інженера, а ви прибираєте сміття. Тому є нерозуміння того, чому НБУ дозволяє собі це. Чому він може намалювати собі будь-які критерії й сказати – ось у нас такі функції, не вийшла інфляція, кредитування, зате вклади на 100% компенсовані. Це не професійно. Будь-яка структура має оцінюватися за конкретними критеріями. Тут параметри роботи НБУ - це інфляція, безумовно, – я вже сказав, гірше за нас лише африканські країни та білорусь, це розвиток кредитного ринку – теж ми тут у другій сотні країн, це фінансова відкритість – ми тут останні у світі 169, в індексі фінансової відкритості, доступ кредитів – також у другій сотні. Який критерій не візьми, за яким оцінюється робота НБУ, – це погано. Тому вони повинні займатися своїми прямими обов'язками, а не виконувати роль регулятора всього і вся", - резюмував експерт.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.