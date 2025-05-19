Полиция задержала двух стрелков из Audi после инцидента в Дарницком районе
Киев • УНН
В Дарницком районе Киева задержали двух мужчин, устроивших стрельбу из автомобиля. Им грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство с применением оружия.
Полицейские задержали двух злоумышленников, устроивших стрельбу в Дарницком районе столицы. Стрелков обнаружили, мониторя соцсети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева в Telegram.
Детали
Отмечается, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором двое мужчин, ехая в автомобиле Audi, начали стрельбу. В результате инцидента никто из граждан не пострадал.
По результатам полицейской спецоперации в течение часа правоохранители установили местонахождение водителя и пассажира. В тот момент правонарушители уже отдыхали в местном ресторане.
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Как выяснилось, это были двое киевлян, в возрасте 22 и 33 лет. Их доставили в Дарницкое управление полиции, где с правонарушителями общаются следователи.
По указанному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением оружия.
Согласно санкции статьи, такие действия наказываются лишением свободы сроком до 7 лет.
Напомним
15 мая 26-летний житель Хмельницкой области устроил стрельбу в гостинице в Святошинском районе Киева. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.