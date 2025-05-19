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Полиция задержала двух стрелков из Audi после инцидента в Дарницком районе

Киев • УНН

 • 72 просмотра

В Дарницком районе Киева задержали двух мужчин, устроивших стрельбу из автомобиля. Им грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство с применением оружия.

Полиция задержала двух стрелков из Audi после инцидента в Дарницком районе

Полицейские задержали двух злоумышленников, устроивших стрельбу в Дарницком районе столицы. Стрелков обнаружили, мониторя соцсети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

Детали

Отмечается, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором двое мужчин, ехая в автомобиле Audi, начали стрельбу. В результате инцидента никто из граждан не пострадал.

По результатам полицейской спецоперации в течение часа правоохранители установили местонахождение водителя и пассажира. В тот момент правонарушители уже отдыхали в местном ресторане.

В Киеве произошла стрельба на парковке: что известно24.04.25, 12:47 • 5479 просмотров

Как выяснилось, это были двое киевлян, в возрасте 22 и 33 лет. Их доставили в Дарницкое управление полиции, где с правонарушителями общаются следователи.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением оружия.

Согласно санкции статьи, такие действия наказываются лишением свободы сроком до 7 лет.

Напомним

15 мая 26-летний житель Хмельницкой области устроил стрельбу в гостинице в Святошинском районе Киева. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Лилия Набока

Лилия Набока

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