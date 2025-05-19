Поліція затримала двох стрільців з Audi після інциденту в Дарницькому районі
Київ • УНН
У Дарницькому районі Києва затримали двох чоловіків, які влаштували стрілянину з автомобіля. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганство із застосуванням зброї.
Поліцейські затримали двох зловмисників, які влаштували стрілянину у Дарницькому районі столиці. Стрільців виявили, моніторячи соцмережі. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Києва у Telegram.
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Зазначається, що під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому двоє чоловіків, їдучи в автомобілі Audi, почали стрілянину. Внаслідок інциденту ніхто з громадян не постраждав.
За результатами поліцейської спецоперації протягом години правоохоронці встановили місцезнаходження водія та пасажира. На той момент правопорушники вже відпочивали у місцевому ресторані.
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Як з'ясувалося, то були двоє киян, віком 22 та 33 роки. Їх доставили до Дарницького управління поліції, де з правопорушниками спілкуються слідчі.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.
Відповідно до санкції статті, такі дії караються позбавленням волі на строк до 7 років.
Нагадаємо
15 травня 26-річний мешканець Хмельницької області влаштував стрілянину в готелі у Святошинському районі Києва. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.