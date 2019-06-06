Активисты утверждают, что полиция обыскала их, когда они ехали на суд над организаторами нападения на Гандзюк

КИЕВ. 7 июня. УНН. Представители полиции следили и обыскали активистов, которые направлялись из Днепра в Покровская на заседание суда по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом сообщили сами активисты на странице сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook, передает УНН.