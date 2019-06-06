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Активисты утверждают, что полиция обыскала их, когда они ехали на суд над организаторами нападения на Гандзюк

Активисты утверждают, что полиция обыскала их, когда они ехали на суд над организаторами нападения на Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 14086 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Представители полиции следили и обыскали активистов, которые направлялись из Днепра в Покровская на заседание суда по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом сообщили сами активисты на странице сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook, передает УНН.

“Полиция следила за автомобилем, на котором из Днепра ехали активисты на суд по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Авто остановили и задержали, также изымали „на экспертизу“, а фактически украли, личные вещи”, — сообщили активисты.

В частности, активисты отметили, что все изъятые вещи являются “законными, находятся в свободной продаже и не являются запрещенными к перевозке. Это пиротехнические фаера, газовый баллончик, перочинный нож и два шумовых (стартовых) пистолета”.

Добавляется, что “особенно активно искали баннер „AvakOFF“, который активисты изготовили на акцию два дня назад”.

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Активисты сообщили, что примерно месяц назад уже проявляли слежения за собой со стороны правоохранителей Днепра.

“Так же были задержания и обыски активистов, во время которых не обнаружили ничего незаконного”, — отмечается в сообщении.

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Напомним, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговор исполнителям убийства Гандзюк. Организатора Сергея Торбин осудили на 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Нападающий Никита Грабчук, осудили на 6 лет заключения.

Кроме того, пресс-секретарь ГПУ сообщила, что досудебное расследование в отношении организаторов нападения на Гандзюк продолжается.

Как сообщал УНН, 4 ноября 2018 года стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.

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