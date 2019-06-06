Досудове розслідування стосовно організаторів нападу на Гандзюк триває - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Досудове розслідування у виділенному кримінальному провадженні стосовно організаторів нападу на Катерину Гандзюк триває. Про це повідомила речниця Генпрокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Досудове розслідування у виділеному кримінальному провадженні стосовно організаторів злочину триває. ГПУ вживає дієвих заходів як до найшвидшого закінчення розслідування і спрямування обвинувального акту стосовно цих осіб до суду”, — повідомила Сарган.
Речниця додала, що генпрокурор Юрій Луценко неодноразово наголошував, що замовники та організатори нападу на Катерину Гандзюк будуть покарані, як і виконавці злочину.
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Нагадаємо, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вирок виконавцям вбивства Гандзюк. Організатора Сергія Торбіна засудили на 6 років 6 місяців позбавлення волі. Нападника Микиту Грабчука, засудили на 6 років ув’язнення.
Як повідомляв УНН, 4 листопада 2018 року стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.
31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.