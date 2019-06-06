Батько Катерини Гандзюк назвав суд над убивцями доньки спектаклем
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Батько вбитої активістки Катерини Гандзюк Віктор назвав судове засідання над убивцями доньки спектаклем. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Не так я уявляв судове засідання над вбивцями Каті. Провінціальне містечко. Невеличкий зал районного суду. Неймовірна липка духота. Спектакль. Розподілені ролі. Відомий фінал.
Всім все „пофіг“. Лиш би все швидше закінчилось”, — написав Гандзюк.
Нагадаємо, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вирок виконавцям вбивства Гандзюк. Організатора Сергія Торбіна засудили на 6 років 6 місяців позбавлення волі. Нападника Микиту Грабчука, засудили на 6 років ув’язнення.
Як повідомляв УНН, 4 листопада 2018 року стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.
31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.