Отец Екатерины Гандзюк назвал суд над убийцами дочери спектаклем
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор назвал судебное заседание над убийцами дочери спектаклем. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Не так я представлял судебное заседание над убийцами Кати. Провинциальный городок. Небольшой зал районного суда. Невероятная липкая духота. Спектакль. Распределены роли. Известный финал.
Всем все "пофиг". Лишь бы все быстрее закончилось", - написал Гандзюк.
Напомним, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговор исполнителям убийства Гандзюк. Организатора Сергея Торбина осудили на 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Нападавшего Никиту Грабчука осудили на 6 лет заключения.
Как сообщал УНН, 4 ноября 2018 года стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.