Досудебное расследование в отношении организаторов нападения на Гандзюк продолжается - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Досудебное расследование расследование в выделенном уголовном производстве в отношении организаторов нападения на Екатерину Гандзюк продолжается. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Досудебное расследование в выделенном уголовном производстве в отношении организаторов преступления продолжается. ГПУ принимает действенные меры для скорейшего окончания расследования и направления обвинительного акта в отношении этих лиц в суд”, — сообщила Сарган.
Пресс-секретарь добавила, что генпрокурор Юрий Луценко неоднократно подчеркивал, что заказчики и организаторы нападения на Екатерину Гандзюк будут наказаны, как и исполнители преступления.
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Напомним, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговор исполнителям убийства Гандзюк. Организатора Сергея Торбин осудили на 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Нападающий Никита Грабчук, осудили на 6 лет заключения.
Как сообщал УНН, 4 ноября 2018 года стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.