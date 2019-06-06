Активісти стверджують, що поліція стежила обшукала їх, коли вони їхали на суд над організаторами нападу на Гандзюк

“Поліція слідкувала за автомобілем, на якому з Дніпра їхали активісти на суд по справі убивства Катерини Гандзюк. Авто зупинили і затримали, також вилучали „на експертизу“, а фактично вкрали, особисті речі”, — зазначається у повідомленні.

Зокрема, активісти зазначили, що всі вилучені речі є “законними, перебувають у вільному продажі та не є забороненими до перевезення. Це піротехнічні фаєра, газовий балончик, перочинний ніж та два шумових (стартових) пістолети”.

Додається, що “особливо жваво шукали банер „AvakOFF“, який активісти виготовили на акцію два дні тому”.

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Активісти повідомили, що приблизно місяць тому вже виявляли стеження за собою з боку правоохоронців Дніпра.

“Так само були затримання і обшуки активістів, під час яких не виявили нічого незаконного”, — зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вирок виконавцям вбивства Гандзюк. Організатора Сергія Торбіна засудили на 6 років 6 місяців позбавлення волі. Нападника Микиту Грабчука, засудили на 6 років ув’язнення.

Крім того, речниця ГПУ повідомила, що досудове розслідування стосовно організаторів нападу на Гандзюк триває.

Як повідомляв УНН, 4 листопада 2018 року стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.

31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.