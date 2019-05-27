Полиция проверяет информацию о заминировании двух вузов Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Полиция проверяет информацию о заминировании двух высших учебных заведений Харькова. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.
Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на улице Маршала Бажанова и проспекте Науки, поступило на электронную почту полиции 27 мая около 09:00.
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В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Как сообщал УНН, полиция проверяет сообщение о взрывчатке в нескольких вузах Житомира .