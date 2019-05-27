Поліція перевіряє повідомлення про вибухівку у кількох вишах Житомира
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Близько 8.35 год. 27 травня до поліції надійшли анонімні повідомлення про закладення вибухівки у приміщенні кількох навчальних закладів обласного центру. Нині на місцях подій працюють поліцейські та інші екстрені служби. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ Національної поліції в Житомирській області.
Одразу ж після отримання тривожних повідомлень за вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та Житомирського відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби та представники інших правоохоронних відомств і екстрених служб.
Правоохоронці обмежують доступ до потенційно небезпечних територій. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку руху транспорту.
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Працівники вибухотехнічної служби ГУНП, застосовуючи спеціальні технічні засоби, проводять ретельний огляд приміщень та навколишніх територій.
Інформація про події належним чином зареєстрована. Водночас розпочато заходи зі встановлення осіб авторів тривожного повідомлення.
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