Поліція перевіряє повідомлення про вибухівку у кількох вишах Житомира

КИЇВ. 27 травня. УНН. Близько 8.35 год. 27 травня до поліції надійшли анонімні повідомлення про закладення вибухівки у приміщенні кількох навчальних закладів обласного центру. Нині на місцях подій працюють поліцейські та інші екстрені служби. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ Національної поліції в Житомирській області.