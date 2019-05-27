Полиция проверяет сообщение о взрывчатке в нескольких вузах Житомира
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Около 8.35 ч. 27 мая в полицию поступили анонимные сообщения о закладке взрывчатки в помещении нескольких учебных заведений областного центра. Сейчас на местах происшествий работают полицейские и другие экстренные службы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Житомирской области.
Сразу же после получения тревожных сообщений по указанным адресам выехали следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Житомирского отдела полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб.
Правоохранители ограничивают доступ к потенциально опасным территориям. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность движения транспорта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черновцах сообщили о заминировании ОГА
Работники взрывотехнической службы ГУНП, применяя специальные технические средства, проводят тщательный осмотр помещений и окружающих территорий.
Информация о событиях должным образом зарегистрирована. В то же время начаты мероприятия по установлению лиц авторов тревожного сообщения.
Как сообщал УНН, во Львове третьеклашка "заминировала" школу .