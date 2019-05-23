У Чернівцях повідомили про замінування ОДА

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Надійшло повідомлення про вибухівку поряд з приміщенням Чернівецької обласної державної адміністрації, повідомляє кореспондент УНН.

На спецлінію 102 надійшло анонімне повідомлення про мінування.

Наразі з будівлі евакуювали персонал та відвідувачів. Поліція та вибухотехніки проводять перевірку.

Однак під стінами ОДА відбувається мітинг вірян УПЦ МП, які вважають незаконними дії в.о. голови ЧОДА Михайла Павлюка, який зареєстрував статут релігійної громади ПЦУ в одному з місцевих сіл.

В ОДА мала відбутися консультація з вирішення релігійного конфлікту.

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