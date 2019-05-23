В Черновцах сообщили о заминировании ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Поступило сообщение о взрывчатке рядом с помещением Черновицкой областной государственной администрации, сообщает корреспондент УНН.
По спецлинии 102 поступило анонимное сообщение о минировании.
Сейчас из здания эвакуировали персонал и посетителей. Полиция и взрывотехники проводят проверку.
Однако под стенами ОГА проходит митинг верующих УПЦ МП, считающих незаконными действия и.о.главы ЧОГА Михаила Павлюка, который зарегистрировал устав религиозной общины ПЦУ в одном из местных сел.
В ОГА должна была состояться консультация по решению религиозного конфликта.
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