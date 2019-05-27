Поліція перевіряє інформацію про замінування двох вишів Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Поліція перевіряє інформацію про замінування двох вищіх навчальних закладів Харкова. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП у Харківській області.
Повідомлення про закладення вибухівки у навчальних закладах, розташованих на вулиці Маршала Бажанова та проспекті Науки, надійшло на електронну пошту поліції 27 травня близько 09:00.
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На даний час проводиться огляд приміщень та прилеглої території.
Як повідомляв УНН, поліція перевіряє повідомлення про вибухівку у кількох вишах Житомира.