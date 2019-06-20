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Полиция опубликовала видео обысков дома, в котором нашли тело Дарьи Лукьяненко

Киев • УНН

 • 52043 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Полиция опубликовала видео обысков домовладения в селе Ивановке, в котором нашли тело Дарьи Лукьяненко. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Одесской области, передает УНН.

Полиция опубликовала видео обысков дома, в котором нашли тело Дарьи Лукьяненко

“При отработке территории в селе Ивановке полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка
В результате обыска полицейские обнаружили йморивно тело пропавшей Дарьи Лукьяненко”, — говорится в сообщении.

“Владельца дома, как основного подозреваемого, доставляют в отделение полиции для допроса”, — добавили полицейские.

Напомним, мужчине, который хотел выманить деньги у матери ранее пропавшей, а ныне найденной мертвой Дарьи Лукьяненко, выбрали меру пресечения — арест.

Как сообщал УНН, при отработке территории в селе Ивановке полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результ обыска полицейские обнаружили вероятное тело пропавшей Дарьи Лукьяненко. После чего, Вячеслав Аброськин подтвердил, что полиция нашла тело девочки.

Напомним, 11-летняя Дарья Лукьяненко из Одесской области исчезла 13 июня. Известно, что ребенок пошел в танцевальный кружок. К поискам привлекли авиацию. Во время поисков Дарьи нашли свежую могилу. Поиски пропавшей продолжаются, полиция допросила свидетелей и очевидцев.

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