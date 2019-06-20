Зловмисника, який намагався ошукати матір Дарії Лук’яненко, арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Чоловіку, який хотів виманити гроші у матері раніше зниклої, а нині знайденої мертвої Дарії Лук’яненко, обрали запобіжний захід — арешт. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
"Покидьку, який хотів заробити гроші на людському горі, сьогодні Іванівськім судом обрана міра запобіжного заходу - арешт. Якщо є ще бажаючі до нього, welcome", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше жителю Миколаївщини оголосили про підозру за спробу виманити гроші у матері зниклої 11-річної Дар'ї Лук’яненко.
Як повідомляв УНН, при відпрацюванні території в селі Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному із домоволодінь селища. В результі обшуку поліцейські виявили ймовірне тіло зниклої Дар‘ї Лук‘яненко. Після чого, В'ячеслав Аброськін підтвердив те, що поліція знайшла тіло дівчинки.
Нагадаємо, 11-річна Дар’я Лук’яненко з Одеської області зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка. До пошуків залучили авіацію. Під час пошуків Дарії знайшли свіжу могилу. Пошуки зниклої тривають, поліція допитала свідків та очевидців.