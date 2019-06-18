За спробу ошукати матір зниклої Дар'ї Лук’яненко оголосили підозру

"Жителю Миколаївщини оголосили про підозру у замаху на шахрайство за спробу збагатитися на горі батьків Дарини Лук'яненко. Сьогодні в суді йому обиратиметься запобіжний захід. Слідство наполягатиме на триманні під вартою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, 24-річний чоловік неодноразово був засуджений за скоєння тяжких злочинів.

Зараз правоохоронці проводять заходи щодо встановлення спільників фігуранта для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

За даними поліції, за фактом замаху на шахрайство слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин - ред.) та ч. 3 ст. 190 (Шахрайство - ред.) КК України.

Як повідомляв УНН, правоохоронці викрили чоловіка на спробі виманити 10 тисяч доларів у матері зниклої 11-річної Дар'ї Лук’яненко.

"Зловмисник, наважився зателефонувати родині зниклої дитини і за винагороду пообіцяв повернути доньку батькам. Ним виявився житель Миколаївської області", - повідомляли в поліції.

Нагадаємо, вже майже тиждень розшукують 11-річну дівчинку Дар’ю Лук’яненко з Одеської області. Вона зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка, та дотепер місцеперебування її невідомо.

Також відомо, що у день зникнення Дар’я була одягнена у білу футболку з малюнком рожевого та білих фламінго.

До пошуків залучили авіацію.

Під час пошуків зниклої знайшли свіжу могилу. Пошуки зниклої Дар’ї тривають, поліція допитала свідків та очевидців.