За попытку обмануть мать пропавшей Дарьи Лукьяненко объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Жителю Николаевской области объявили о подозрении за попытку выманить деньги у матери пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Жителю Николаевской области объявили о подозрении в покушении на мошенничество за попытку обогатиться на горе родителей Дарьи Лукьяненко. Сегодня в суде ему избираться мера пресечения. Следствие будет настаивать на содержании под стражей", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, 24-летний мужчина неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений.
Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению сообщников фигуранта для привлечения их к уголовной ответственности.
По данным полиции, по факту покушения на мошенничество следователи открыли уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление - ред.) и ч. 3 ст. 190 (Мошенничество - ред.) УК Украины.
Как сообщал УНН, правоохранители разоблачили мужчину на попытке выманить 10 тысяч долларов у матери пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко.
"Злоумышленник, решился позвонить семье пропавшего ребенка и за вознаграждение пообещал вернуть дочь родителям. Им оказался житель Николаевской области", - сообщали в полиции.
Напомним, уже почти неделю ищут 11-летнюю девочку Дарью Лукьяненко из Одесской области. Она исчезла 13 июня. Известно, что ребенок пошел в танцевальный кружок, и до сих пор местонахождение ее неизвестно.
Также известно, что в день исчезновения Дарья была одета в белую футболку с рисунком розового и белых фламинго.
К поискам привлекли авиацию.
Во время поисков пропавшей нашли свежую могилу. Поиски пропавшей Дарьи продолжаются, полиция допросила свидетелей и очевидцев.